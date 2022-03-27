Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Katar'da "Rusya-Ukrayna savaşına" ilişkin toplantı düzenledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Katar'da "Rusya-Ukrayna savaşına" ilişkin toplantı düzenledi

27.03.2022 17:41
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Katar'da "Rusya-Ukrayna savaşına" ilişkin toplantı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Doha Forumu kapsamında "Bölgeselden Küresele: Ukrayna'daki Savaşın Orta Doğu Üzerine Etkileri" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Doha Forumu kapsamında "Bölgeselden Küresele: Ukrayna'daki Savaşın Orta Doğu Üzerine Etkileri" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" temasıyla Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen forum bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası politik mimariye etkisi, krizin Orta Doğu'ya jeopolitik yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları gibi hususlar masaya yatırıldı.

Doha News Görsel, Video ve Planlama Bölümü Baş Editörü Razan Saffour moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, SETA Vaşington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Güner, Al Jazeera English kıdemli muhabiri Jamal Elshayyal ve Katar Üniversitesi İbn-i Haldun Merkezi Kıdemli Uzmanı Dr. Ali Bakır konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Abdullah Erboğa, Al Jazeera'den araştırmacı gazeteci Ali Zalat, Doha Enstitüsü Anlaşmazlık Çözümü Uzmanı Maysa Ebu Hilal ile Edinburg Üniversitesi'nden Araştırma Uzmanı Khadıjah Elshayyal katıldı.

Sadece Karadeniz havzasına değil, uluslararası barış ve güvenliğe topyekun bir tehdit unsuru taşıyan Rusya-Ukrayna savaşının derinlemesine ele alındığı toplantıda, savaşın Orta Doğu'ya yansımalarında bölge devletlerinin karşılaştığı tehdit ve sınamalarda iş birliği yapılmasının, krizin çözümünde diplomasi ve diyaloğun öne çıkarılmasının gerekliliği vurgulandı.

Öte yandan, Doha Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir ile Katar Hükümet İletişim Ofisi Direktörü Dr. Sheikh Thamer Hamad bin Thamer Al Thani bir araya gelerek, iki ülkenin medya ve iletişim alanlarında iş birliğine yönelik görüşmelerde bulundu.

Katar ve Türkiye arasında ortak kamu diplomasisi faaliyetleri, dezenformasyonla mücadele, iş birliği yapılabilecek muhtemel alanlar gibi konuların ele alındığı görüşmede, küresel ve bölgesel krizlerde, uluslararası platformlarda birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Katar'da 'Rusya-Ukrayna savaşına' ilişkin toplantı düzenledi - Son Dakika


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