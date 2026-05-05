Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "SAHA 2026 Fuarına" ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "SAHA 2026 Fuarına" ilişkin paylaşım Açıklaması

05.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Savunma sanayiini sert güç olmanın ötesinde, tam bağımsızlığın ve yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi olarak konumlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve liderliği, siber vatandan uzay vatana kadar her alanda dijital ve teknolojik bağımsızlığımızın teminatıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Savunma sanayiini sert güç olmanın ötesinde, tam bağımsızlığın ve yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi olarak konumlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve liderliği, siber vatandan uzay vatana kadar her alanda dijital ve teknolojik bağımsızlığımızın teminatıdır." ifadelerine yer verildi.

Başkanlığın NSosyal hesabından, "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" dolayısıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi standartlarını dünyaya kabul ettiren "güçlü lider, güçlü Türkiye" vizyonuyla küresel bir teknoloji üssüne dönüştüğü belirtildi.

Bugün kapılarını açan SAHA 2026'nın, 1700'den fazla firma, üniversiteler ve genç yeteneklerin el birliğiyle inşa edilen devasa ekosistemin sarsılmaz gücünü dünyaya gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savunma sanayiini sert güç olmanın ötesinde, tam bağımsızlığın ve yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi olarak konumlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve liderliği, siber vatandan uzay vatana kadar her alanda dijital ve teknolojik bağımsızlığımızın teminatıdır. Geleceği kurgulayan, teknolojiyi yöneten ve tam bağımsızlıktan asla taviz vermeyen Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarıyla gurur duyuyoruz. Güçlü irade, milli teknoloji, tam bağımsız Türkiye."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'SAHA 2026 Fuarına' ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:33:08. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "SAHA 2026 Fuarına" ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.