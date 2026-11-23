CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda sermaye ve fon piyasalarında yaşanan gelişmeler, emeklilerin ücretlerine yönelik iyileştirme çalışmaları, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi doğrultusunda gelinen son aşama ile dış politikada yaşanan gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.