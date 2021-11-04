Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: ('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok, bu tür yalan haberler ortaya atılıyor sahte gündemlere karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı
Kaynak: İHA
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