Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti'nin her alanda Türkiye'ye hizmetler kazandırdığını ve kazandırmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Şahin, AK Parti'nin eser siyaseti yapan bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 20 yıldır Türkiye'ye eserler kazandırdığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"TRT'de sahur programlarını izliyorum. Bu sene ramazan programı Büyük Çamlıca Camisi'nin önünde canlı olarak yayımlandı. Onu izlerken Büyük Çamlıca Camisi'nin 3 yıl önce hizmete girdiğini bildiğim için gönlümden 'AK Parti iktidarda olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olmasaydı buraya bu cami yapılır mıydı?' diye geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi şu anda Çamlıca Tepesi'nde. Bu cami AK Parti'nin eser siyasetinin bir sonucudur."

Şahin, 1997'de dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın bir iftar programında "Şu Taksim'e bir cami yakışır." dediğini anlatarak, "Taksim'de cami yok. İnşallah ilk fırsatta Taksim'e bir cami kazandıracağız.' dedi. Erbakan Hoca'mızın bu sözü Refah Partisi hakkında açılmış kapatma davasının delillerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Dönemin cumhuriyet başsavcısının "Başbakan Necmettin Erbakan, bu sözüyle irticaya pirim vermiştir. Laikliğe aykırı konuşmuştur. Bir başbakan 'Cami yapacağım.' demez. O nedenle parti irticanın odağı haline gelmiştir. Partinin kapatılması gerekir." dediğini anlatan Şahin, "Başka delillerle birlikte 'Taksim'de cami yapacağız.' dediği için Refah Partisi, Anayasa Mahkemesince kapatıldı. Erbakan Hoca'mızın vadedip yapamadığı ve partisinin başına mal olan, kendisine de 5 yıl siyaset yasağı getiren o camiyi oraya AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan yaptı, Taksim'e dikti." diye konuştu.

"2023'e girerken Türkiye, 4 önemli hizmeti görecek"

Şahin, daha önce yapılması vadedilip de yapılamayan hizmetleri AK Parti'nin yaptığını söyledi.

"Her alanda Türkiye'ye hizmetler kazandırılıyor. Kazandırılmaya devam edilecek." diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tabii ki yaptıklarımızdan bahsedeceğiz ama asıl iş yapacaklarımızdır. İşte 2023'e girerken Türkiye, 4 önemli hizmeti görecek. Bir, Karadeniz doğal gazını inşallah evlerimize taşıyacağız. Doğal gaza dışarıdan bağımlı hale gelen Türkiye, önemli bir sorunu çözmüş olacak. Bu doğal gaz 25 yıl evlerimizdeki ihtiyacı karşılayacak. 2023'e girerken yerli TOGG otomobilimizi devreye alacağız. 2023'e girerken kendi uçağımız test uçuşlarına başlayacak. Dördüncü adım Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi devreye girecek. Türkiye'deki elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılayacak."

AK Parti'nin eserler ortaya koyan bir parti olduğunu dile getiren Şahin, "Bu ülkede yapılmış olan her hizmetin arkasında sizin emeğiniz vardır. İnşallah sizlerin gayretleri, dualarıyla, milletimizin desteğiyle AK Parti hizmetlerine devam edecektir. İnşallah şu anda yaşadığımız ekonomik sıkıntıların Kurban Bayramı'na yaklaştığımızda daha da azaldığını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve partililer katıldı.