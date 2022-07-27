CHP'li Adıgüzel: BTK, bir istihbarat örgütü değildir - Son Dakika
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CHP'li Adıgüzel: BTK, bir istihbarat örgütü değildir

27.07.2022 13:41
CHP'li Adıgüzel: BTK, bir istihbarat örgütü değildir

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kişilerin internet hareketliliği verilerini topladığını belirterek, "BTK'nın verileri takibi çok önemli bir mesele.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kişilerin internet hareketliliği verilerini topladığını belirterek, "BTK'nın verileri takibi çok önemli bir mesele. Düşünün ki 85 milyon vatandaşın hangi internet sitelerine girdiği, hangi uygulamaları kullandığı, her saat başı BTK'ya rapor ediliyor. BTK'da sadece bu veriler yok. Bununla birlikte kişinin kimlik numarası, mesleği, annesinin kızlık soyadına kadar gidebilecek veriler var. Bu verilerin toplanması yasal değil. BTK, bir istihbarat örgütü değil bir kere" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Onursal Adıgüzel, Karaman'da partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kişilerin internet hareketliliği verilerini topladığı yönündeki iddiaları sorması üzerine Adıgüzel,  mahkeme kararı olmadan bunun gerçekleşemeyeceğini belirtti. Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"BTK'nın verileri takibi çok önemli bir mesele. Düşünün ki 85 milyon vatandaşın hangi internet sitelerine girdiği hangi uygulamaları kullandığı her saat başı BTK'ya rapor ediliyor. BTK'da sadece bu veriler yok. Bununla birlikte kişinin kimlik numarası, mesleği, annesinin kızlık soyadına kadar gidebilecek veriler var. Bu verilerin toplanması yasal değil. BTK bir istihbarat örgütü değil bir kere. Ayrıca bir kişinin iletişiminin dinlenmesi, tespit edilmesi kayda alınması mahkeme kararıyla yapılmak zorundadır. Hakim onayı olmalı en azından çok acil bir durum var ise 24 saat içerisinde. Bunların hepsini yok sayan bir anlayışla BTK kendinde olmayan bir yetkiyle 85 milyon vatandaşımızın internetteki takip ediyor ve saat başı kayıt altına alıyor."

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Adıgüzel: BTK, bir istihbarat örgütü değildir - Son Dakika

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