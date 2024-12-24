Cumhuriyetin Kadınları ve Gençleri Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhuriyetin Kadınları ve Gençleri Vurgulandı

Cumhuriyetin Kadınları ve Gençleri Vurgulandı

TBMM Başkanvekili Karaca, Cumhuriyet'in kadınlarının öncülüğünü ve gençlerin rolünü vurguladı.

24.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınları olduğunu belirterek, "Atatürk'ün, 'Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz' dediği gençler ve kadınlar var." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kırşehir'de bulunan Karaca, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Milli Mücadele ve Mustafa Kemal" konulu Zarf Sergisi'ni gezdi.

Daha sonra Merkezde düzenlenen "Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ve Atatürkçülük" konulu söyleşiye katılan Karaca, Kırşehir'in milli mücadeleye katkısı, sanatsal, kültürel ve eğitim yapısıyla Cumhuriyet tarihindeki yerinin daha görünür kılındığını söyledi.

Karaca, gençlerin ve kadınların Cumhuriyet'e sahip çıktığını dile getirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere ve muasır medeniyet hedefine gençlerin ulaştıracağını ifade etti.

Harf devrimi ve Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilmesinin Cumhuriyet döneminin en kritik adımlarından olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"5 Aralık 1934'de yeniden o kanun teklifi meclise geliyor ve mecliste İsmet İnönü bir konuşma yapıyor. Diyor ki 'Sanmayın ki bu hakkı kadınlara lütuf olarak veriyoruz. Hayır, kadınlar bu mücadelede bizim eşitimizdi. Kadınlar bunu hak etti, bunun mücadelesini verdi. Biz sadece bunca zamandır kadınlardan esirgenen haklarını onlara teslim ediyoruz.' Böylelikle o hak yerini buluyor. Eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınları var. Atatürk'ün, 'Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz' dediği gençler ve kadınlar var. O dönemde Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekilde genç Cumhuriyet 'Uluslararası Kadın Şurası'na ev sahipliği yapıyor. Seçme seçilme hakkını elde etmiş Türk kadınları, o şurada çıkıp kürsüde Türkçe ve yabancı dilde konuşurken yabancı ülkelerden gelen kadınlar hayranlıkla Türk kadınının kürsüdeki varlığı karşısında saygıyla eğiliyorlar."

Etkinliğin ardından Karaca'ya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Karayel, plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Gülizar Biçer Karaca, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhuriyetin Kadınları ve Gençleri Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 00:47:42. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyetin Kadınları ve Gençleri Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.