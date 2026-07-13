D-8 Medya Mükemmeliyet Merkezi Tanıtıldı

4. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında Ekonomik İşbirliği Teşkilat (D-8) Medya Mükemmeliyet Merkezi stratejisinin sunum toplantısı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından "Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesisi ve Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa kentinde devam ediyor. 53 ülkeden 160'a yakın katılımcının yer aldığı etkinliğe dünyanın birçok yerinden gazeteciler ve medya kuruluşu mensupları katıldı. Global Medya Forumu kapsamında D-8 Medya Mükemmeliyet Merkezi stratejisinin sunum toplantısı da gerçekleştirildi.

"Azerbaycan, bu teşkilattaki üyeliğini son derece ciddiye almakta"

D-8'in bir teşkilat olarak geniş bir coğrafyayı ve milyarlarca insanı kapsamakta olduğunu belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Üye ülkelerimizin bu teşkilatın tam üyesi olması küresel ekonomik alanda da özel bir önem taşımaktadır. Azerbaycan, bu teşkilattaki üyeliğini son derece ciddiye almakta ve teşkilatın gündemine katkı sunma konusunda tam bir kararlılığa sahiptir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, D-8 bünyesinde belirli kurumsallaşmış mekanizmaların oluşturulmasını önermişti. Bunlardan biri, enerji ve ulaştırma mükemmeliyet merkezleriyle birlikte bir Medya Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulmasıydı. Bugün bunun sonuçlarını gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimi doğrultusunda, bu kurumun kurulmasına yönelik çabamızı ve girişimimizi destekledikleri için tüm D-8 üye ülkelerine de teşekkür ediyoruz. Bugün memnuniyetle ifade edebilirim ki, tüm üye ülkelerin oybirliğiyle verdiği destek sayesinde D-8 Mükemmeliyet Merkezi tam anlamıyla hayata geçirilmiştir ve gazeteciler ile medya temsilcilerinin etkileşimi için pratik bir platform olacaktır. Azerbaycan hükümeti de bu kuruma tam destek sağlamaktadır. Bu kurumun oluşturulması yönündeki ilk adım olarak, geçen yıl oldukça başarılı bir D-8 Medya Forumu düzenledik. D-8 ülkelerinden medya temsilcilerinin yoğun katılımı ve aktif katkılarıyla gerçekleşen bu forum, son derece etkili ve önemli bir platform olduğunu kanıtladı" dedi.

D-8 Mükemmeliyet Merkezi'nin üye ülkelerden gazeteciler ve medya temsilcileri arasındaki etkileşim için bir platform sağlayacağına olan isteklerini dile getiren Hacıyev, "Medya eğitimleri, medya kuruluşları arasında iş birliği ve medya kurumlarımız arasında doğrudan etkileşimin öncelikler arasında yer alacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka araçlarının medyada kullanımı ve Mükemmeliyet Merkezi tarafından hazırlanan konsept belgesinde yer alan diğer bazı alanlar da önceliklerimiz arasında olacaktır. Bu vesileyle sayın genel sekreter, girişimimizi desteklemek adına gösterdiğiniz kişisel çabalarınız ve ekibinizin katkıları için sizlere teşekkür ediyorum. Bu kuruma başarılar diliyor, tüm üye ülkeleri ve onların medya kuruluşlarını bilgi ve uzmanlıklarıyla Mükemmeliyet Merkezi'ni desteklemeye davet ediyorum. Bu kurum hepimizin ortak ailesine aittir ve üye ülkelerin tüm medya camiasına hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı. - ŞUŞA