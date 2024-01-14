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Danimarka Kraliçesi Margrethe II Tahttan Çekildi, Yeni Kral Veliaht Prens Frederik Oldu - Son Dakika
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Danimarka Kraliçesi Margrethe II Tahttan Çekildi, Yeni Kral Veliaht Prens Frederik Oldu

Danimarka Kraliçesi Margrethe II, 52 yıl sonra resmen tahttan çekilerek yerine oğlu Veliaht Prens Frederik'i kral ilan etti. Danimarka'da yaklaşık 900 yıl sonra tahtı gönüllü olarak bırakan ilk kraliyet ailesi üyesi olan Margrethe II, ülkenin en uzun süre görev yapan hükümdarı olarak tarihe geçti.

Danimarka Kraliçesi Margrethe II Tahttan Çekildi, Yeni Kral Veliaht Prens Frederik Oldu
14.01.2024 - 18:44,
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Danimarka Kraliçesi Margrethe II'nin resmen tahtan çekilmesinin ardından ülkenin yeni kralı Veliaht Prens Frederik oldu.

Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi Margrethe II, Danimarka Kabinesi ile yaptığı toplantıda tahttan çekilme beyanını imzalayarak, 52 yıl sonra resmen tahtan çekildi. Ülkenin yeni kralı Margrethe II'nin oğlu Veliaht Prens Frederik oldu.

Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe Margrethe'nin Danimarka Kabinesi ile yaptığı toplantıda tahttan çekilme beyanını imzalayarak, resmen tahtan çekildiği ve Veliaht Prens Frederik'in kral unvanını aldığı ifade edildi. Toplantıda ayrıca kraliyet ailesi üyelerinin de hazır bulunduğu açıklandı. Dünyanın en eski monarşilerinden biri olan Danimarka'da taç giyme töreni yapılmıyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kraliçe Margrethe'nin tahtan çekilmesinin ardından başkent Kopenhag'taki Christiansborg Sarayı'nın balkonuna çıkarak, binlerce kişinin önünde üç kez "Çok yaşa Kral X Frederik" diyerek, Frederik'i Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları'nın kralı ilan etti.

Kral ilan edilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada Frederik, "Umudum yarının birleştirici kralı olmaktır. Bu, hayatım boyunca üstlendiğim bir görev. Gururla, saygıyla ve keyifle üstlendiğim bir görev" dedi.

Kral Frederik, konuşmanın ardından at arabasıyla 1750'lerde inşa edilen ve Kopenhag'ın merkezinde yer alan Danimarka kraliyet ailesinin resmi ikametgahı Amalienborg Sarayı'na doğru hareket etti.

Yaklaşık 900 yıldır ilk kez kraliyet ailesinden biri tahtı gönüllü olarak bıraktı

Kraliçe Margrethe II, yılbaşı gecesi yaptığı konuşmada tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik'e bıraktığını açıklamış ve Danimarka'da yaklaşık 900 yıl sonra tahtı gönüllü olarak bırakan ilk kraliyet ailesi üyesi olmuştu. Margrethe II, 1952 yılında babası Kral IX Frederik'in ölümünün ardından tahta geçerek, Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu. - KOPENHAG

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Danimarka Kraliçesi Margrethe II Tahttan Çekildi, Yeni Kral Veliaht Prens Frederik Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danimarka Kraliçesi Margrethe II Tahttan Çekildi, Yeni Kral Veliaht Prens Frederik Oldu - Son Dakika
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