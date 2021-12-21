Üye Girişi
Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu - Son Dakika

Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu

21.12.2021 16:38
Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu

Diyanet Birlik Sen'in kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ibaresinin durdurma istemi Danıştay tarafından...

Diyanet Birlik Sen'in kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ibaresinin durdurma istemi Danıştay tarafından kabul edildi.

Diyanet Birlik Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, "Toplu Sözleşme İkramiyesi" başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde birinden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde ibaresinin durdurulması istemiyle Avukat Yüksel Evci üzerinden hukuka başvurdu.

Danıştay tarafından, söz konusu fıkraya, "Uygulanacağı kurala bağlanmak suretiyle, ilgili mevzuat hükmünü daraltıcı ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşullarını kısıtlayıcı, daha önceki dönemlere ilişkin toplu sözleşme metinlerinde yer almayan bir düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanılarak, durdurulması kararının verilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapan Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak, şunları kaydetti:

"Güç ve konumlarını kurtarmak için bütün memurların taban aylığına zam yaptırma yerine maaşlarına artış getirme yerine yüzde 1'lik şeytani planı devreye koyanlar, bugün Danıştay'dan gelen karara ne diyecekler. 6.Toplu sözleşme sürecinde memur adına bir dirayet gösteremeyen, dilleri lal olan sözde büyük sendikalar koltuklarını koruma uğruna kendilerine rakip olan Sendikaların önünü kesmek için attıkları imzayı Diyanet Birlik Sen avukatı Yüksel Evci tarafından açılan dava ile dur denildi. Emeksiz sendikacılık yapacaklarını zannedenlere Sendika tazminatı adı altında kurdukları hileleri hukuka aykırı bulan Türk Adaleti memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştur." - ANKARA

sendikalar, Danıştay, Sendika, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
15:45 Türk gazeteciler Rusya'da gözaltına alındı! Belgesel çekmeye gitmişlerdi, insanlık dışı muamele görüyorlar
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi         
16:26
Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor         
16:25
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 16:45:54. #1.12#
SON DAKİKA: Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement