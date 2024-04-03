31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak AK Parti'den seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı.
Darende İlçe Seçim Kurulundan Mazbatasını aldıktan sonra Darende Belediyesi'nde düzenlenen devir-teslim Törenine katılan Alican Bozkurt, görevi İsa Özkan'dan devraldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Bugün rozetimizi çekmecemize koyduk. Bundan sonra her kesimin, her vatandaşımızın belediye başkanı olacağız. Hep birlikte çalışacağız, kapımız, telefonlarımız 24 saat esası ile tüm hemşehrilerimize açık olacaktır. Görevi devraldığım kıymetli İsa Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Görevi süresince ilçemize yaptığı hizmetler, belediyemize kazandırdığı tesisler, araç parkları için teşekkür ediyorum." dedi.
İsa Özkan ise, "Alican Bey'i canı gönülden tebrik ediyorum, Allah hayırlı mübarek etsin, bu önümüzdeki beş senelik süreçte kendisine meclis üyelerine, muhtarlarımıza birlik beraberlik içerisinde bu memlekete güzel hizmetler etmeyi nasip etsin diyorum" ifadelerine yer verdi.
Devir teslim töreninin ardından yoğun kalabalıkla gerçekleşen tebrikler kabul edildi. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt göreve başladı - Son Dakika
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
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31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını alarak göreve başladı. Yarka, projelerini tamamlamak ve Şırnak halkına hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 3. kez mazbatasını alarak görevine devam etti. Başkan Çiftçi'ye mazbatasını Gürün İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Karababa'nın elinden aldı. Başkan Çiftçi, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek tüm Gürünlülere teşekkür etti.
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