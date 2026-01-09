Başkan Bozkurt gazetecilerle bir araya geldi

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Programda 2025 yılı belediye hizmetlerini değerlendiren Başkan Bozkurt, basının bir kentin gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti. Gazetecileri ilçenin sesi ve kulağı olarak nitelendiren Bozkurt, "Sizler olmazsanız idareciler olarak bizler kör ve sağır kalırız. Şeffaf yönetim anlayışımızda basının desteği ve rehberliği bizler için çok kıymetli" dedi. Basın mensupları da hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA