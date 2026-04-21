Darende\'de Günpınar Şelalesi yaz sezonuna hazırlanıyor

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Günpınar Şelalesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi, yaz sezonu öncesi bakım ve düzenleme çalışmalarına sahne oluyor. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, şelalede yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler kapsamında tadilat gerektiren alanlar, çevre düzenlemeleri ile bakım-onarım çalışmaları ele alındı. Ayrıca yeni sezonda hayata geçirilmesi planlanan hizmet iyileştirmeleri değerlendirilerek ilgili ekiplere gerekli talimatlar verildi.

Başkan Bozkurt, ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Doğal güzelliğiyle bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan Günpınar Şelalesi'nin, yaz sezonunda da ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlaması için hazırlıkların devam ettiği kaydedildi. - MALATYA