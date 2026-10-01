Darende Belediye Başkanı Bozkurt, İtfaiye Haftası\'nda itfaiyecileri ziyaret etti

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, İtfaiye Haftası dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Şubesi'nde görev yapan itfaiye personelini ziyaret etti.

İtfaiye personeliyle bir araya gelen Başkan Bozkurt, gece gündüz demeden can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev yapan itfaiyecilere teşekkür etti.

İtfaiyecilerin büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yaptığını belirten Bozkurt, "Gece gündüz demeden, can ve mal güvenliğimiz için büyük bir özveriyle görev yapan tüm itfaiye personelimize emekleri, fedakarlıkları ve üstün görev anlayışları için teşekkür ediyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden itfaiyecilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Bozkurt, tüm itfaiye teşkilatının İtfaiye Haftası'nı kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi.