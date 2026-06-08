Darende'de vatandaş buluşması - Son Dakika
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Darende'de vatandaş buluşması

Darende\'de vatandaş buluşması
08.06.2026 14:58  Güncelleme: 14:59
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Malatya'nın Darende ilçesinde Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi, ortak akıl vurgusu yaptı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri doğrudan dinlediklerini söyledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçeye dair konuların istişare edildiğini belirtti. Bozkurt, milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen programda vatandaşların talep, öneri ve görüşlerinin dinlendiğini ifade etti. İlçenin bugününü ve yarınını hemşerilerle birlikte şekillendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bozkurt, ortak akıl ve istişare kültürünü esas aldıklarını kaydetti.

Programa katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Bozkurt, belediyenin kapılarının her zaman açık olduğunu da kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Alican Bozkurt, Yerel Yönetim, Politika, Darende, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Darende'de vatandaş buluşması - Son Dakika

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