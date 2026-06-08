Darende\'de vatandaş buluşması

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri doğrudan dinlediklerini söyledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçeye dair konuların istişare edildiğini belirtti. Bozkurt, milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen programda vatandaşların talep, öneri ve görüşlerinin dinlendiğini ifade etti. İlçenin bugününü ve yarınını hemşerilerle birlikte şekillendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bozkurt, ortak akıl ve istişare kültürünü esas aldıklarını kaydetti.

Programa katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Bozkurt, belediyenin kapılarının her zaman açık olduğunu da kaydetti. - MALATYA