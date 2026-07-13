Darende\'de genç sporculara belediyeden destek

Malatya'nın Darende ilçesinde Karakucak güreşlerinde mücadele edecek sporculara pırpıt (kispet) dağıtılırken, Taekwondo branşında kuşak sınavını başarıyla tamamlayan sporculara da yeni kuşakları takdim edildi.

Darende Belediyesi tarafından genç sporculara yönelik destek programı kapsamında Darende Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde Karakucak güreşlerinde ilçeyi temsil edecek sporculara müsabakalarda kullanmaları için pırpıt (kispet) dağıtıldı. Programda ayrıca Taekwondo branşında kuşak sınavını başarıyla tamamlayan sporculara yeni kuşakları takdim edildi.

Programda konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, gençlerin sportif gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sportif gelişimlerini desteklemeye ve onların başarı yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, her branşta ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek başarılı sporcular yetişmesi adına gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bozkurt, başarılarıyla ilçeye gurur yaşatan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, katılacakları organizasyonlarda başarı dileklerini iletti. - MALATYA