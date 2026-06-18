Yazıköy Mahallesi'ne Kültür Merkezi ve Taziye Konağı - Son Dakika
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Yazıköy Mahallesi'ne Kültür Merkezi ve Taziye Konağı

Yazıköy Mahallesi\'ne Kültür Merkezi ve Taziye Konağı
18.06.2026 10:07  Güncelleme: 10:09
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Malatya'nın Darende ilçesi Yazıköy Mahallesi'nde yapılacak Kültür Merkezi ve Taziye Konağı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, projenin sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra vatandaşların acı ve sevinçlerini paylaşabileceği bir alan olacağını belirtti.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi'nde yapımı planlanan Kültür Merkezi ve Taziye Konağı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Yazıköy Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak olan Kültür Merkezi ve Taziye Konağı projesinin temelinin atıldığını belirtti.

Projenin mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını ifade eden Başkan Bozkurt, aynı zamanda vatandaşların acı ve sevinçlerini birlikte paylaşabilecekleri önemli bir yaşam alanı oluşturacağını söyledi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak tesisin vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydeden Bozkurt, "Yazıköy Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak Kültür Merkezi ve Taziye Konağı projemizin temelini attık. Hem sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak hem de vatandaşlarımızın acı ve sevinçlerini birlikte paylaşabilecekleri bu önemli eseri en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Darende'mize ve Yazıköy Mahallemize hayırlı olmasını diliyor, ilçemize değer katacak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yazıköy Mahallesi'ne Kültür Merkezi ve Taziye Konağı - Son Dakika

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