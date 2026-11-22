Malatya'nın Darende ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ulupınar Mahallesi'nde T.C.'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Darende Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.