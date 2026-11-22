Darende'de odunlukta çıkan yangını itfaiye kısa sürede söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde bir odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Darende Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Ulupınar Mahallesi'nde T.C.'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Darende Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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