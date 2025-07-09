Datça\'da MHP ve AK Partili Meclis Üyeleri Basın Mensuplarıyla Buluştu

Muğla'nın Datça ilçesinde MHP ve AK Partili meclis üyeleri basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.

Datça'da MHP ve AK Partili meclis üyeleri ilçede görev yapan basın mensupları ile beraber Kentpark'ta bir araya geldi. Basın mensupları ile buluşan meclis üyeleri ilçenin sorunlarını konuştu. Meclis üyeleri özellikle yaz aylarının yoğun yaşandığı turizm döneminde ilçede yaşanan sorunları masaya yatırarak bunların çözüm yollarını bulmak için yapılması gerekenleri tespit etti. Bu konuda Datça Belediyesi'ne düşen sorumluluklar hakkında görüş alışverişinde bulunan meclis üyeleri, üzerine düşen görevleri yerine getirmek için belediye ile diyalog içinde olacaklarını belirtti. - MUĞLA