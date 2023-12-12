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Davutoğlu: Bitmez'in durumu kritik - Son Dakika
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Davutoğlu: Bitmez'in durumu kritik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in durumuna ilişkin, çoklu bir organ yetmezliğinin söz konusu olmadığını, kalp sorunun devam ettiğini söyledi.

12.12.2023 - 20:37,
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: "( Hasan Bitmez'in sağlık durumu) Çoklu bir organ yetmezliği söz konusu değil"

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in durumuna ilişkin, çoklu bir organ yetmezliğinin söz konusu olmadığını, kalp sorunun devam ettiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Milletvekili Bitmez'in durumu hakkında bilgi almak üzere geldiği Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bitmez'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyoruz. Durumu şu anda stabil gözüküyor ama daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiler haricinde genel çerçevede bir değişiklik yok. Çoklu bir organ yetmezliği söz konusu değil. Organlar fonksiyonlarını ifa ediyorlar. Ancak kalple ilgili sorun devam ediyor. Durumu kritik. Allah sağlık, sıhhat ve şifa versin diyoruz" dedi.

Davutoğlu: Bitmez\'in durumu kritik
Kaynak: İHA
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