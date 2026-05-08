Davutoğlu'ndan Barış Anneleri'ne Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği "Barış Anneleri" heyetini kabul etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir saatten fazla süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Davutoğlu, görüşmede, Anneler Günü dolayısıyla DEM Parti ve "Barış Anneleri" heyetine çiçek hediye etti.

Görüşmede, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na beyaz tülbent hediye edildi.