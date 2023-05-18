28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceği merak edilen Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceği merak edilen Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

18.05.2023 13:17

Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak, büyük sürpriz gerçekleştiren ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

OĞAN'IN DESTEK VERECEĞİ TARAF MERAK EDİLİYOR

Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Görüşme, dün CHP'de yapılan 6'lı masa toplantısının ardından gerçekleşti.

3 SAAT SÜRDÜ

Görüşmede sadece Davutoğlu ve Oğan'ın bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Erdinç Uzuner: Bizim Temel reis bile senden iyidir, en azından rotası belli şaşmaz, bu saatten sonra şapkadan tavşan çıkmaz, kırmızı kâr yağmaz, good by Kemal. Cevap Yaz 43 20 Yayından Kaldır
  • abdulkerim kaya: istediğiniz kadar oturun konuşun. bu milletin terörle , fetöyle , hainle işi olmaz. kuş kadar aklın olsa, direkt kapıları kapatır , onlarla görüşme yapmazsın bile... ben anlamıyorum siyasetin bunlar nasıl yapıyor Cevap Yaz 105 47 Yayından Kaldır
  • Melek Akpınar: Bosuna konusuyorlar kararsiz secmen terörü desteklemeyecek. Az da olsa vatanseverlik vardir diye dusunuyorum Cevap Yaz 136 51 Yayından Kaldır
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Millet İttifakı, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Sinan Oğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceği merak edilen Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceği merak edilen Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
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