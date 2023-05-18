Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.
Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.
Gelişmeler dikkatle takip edilirken, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Görüşme, dün CHP'de yapılan 6'lı masa toplantısının ardından gerçekleşti.
Görüşmede sadece Davutoğlu ve Oğan'ın bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Politika › 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceği merak edilen Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika