DBP'li Aydeniz için hazırlanan rapor, Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'nda - Son Dakika
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DBP'li Aydeniz için hazırlanan rapor, Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'nda

18.07.2022 15:58
DBP'li Aydeniz için hazırlanan rapor, Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'nda

TBMM Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırladığı raporu, Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'na sundu.

TBMM Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırladığı raporu, Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'na sundu.

TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporu, Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'na sundu. Raporda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma fezlekesinde, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in 12 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme', 'birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmamak için direnme' suçlarını işlediği, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yargılanması gerektiği ifade edilerek, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiği bildirildi.

Ayrıca, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde oy kullanan, Hazırlık Komisyonu üyesi HDP'li Abdullah Koç da muhalefet şerhini Karma Komisyon'a iletti.

Anayasa- Adalet Karma Komisyonu, bugünden itibaren rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra DBP'li Salihe Aydeniz'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderecek. Aydeniz  yine kendi savunma yapabileceği gibi başka bir milletvekilini de savunmasını vermek üzere tayin edebilecek. Komisyon, daha sonra Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını oylamaya sunacak. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkarsa, rapor TBMM Genel Kurulu'na havale edilecek.


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Kaynak: DHA

Salihe Aydeniz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DBP'li Aydeniz için hazırlanan rapor, Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'nda - Son Dakika

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