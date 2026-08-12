DEM Parti'den Gündem Değerlendirmesi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "cezaevlerinde yaşanan olumsuzluk" iddialarına ilişkin yazılı soru önergelerine Adalet Bakanlığınca verilen yanıtların yetersiz olduğunu savundu.

TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını hatırlatan Gergerlioğlu, "Engellilerin özlük hakları ve her türlü sosyal haklarıyla ilgili hiçbir şey yok. Engelli emeklilikleriyle ilgili kötüye giden durumlar düzeltilmiyor." ifadesini kullandı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Akdeniz kıyılarındaki plastik ve mikro plastik kirliliğinin korkutucu boyutlara ulaştığını belirterek, Adana, Mersin ve Antalya kıyılarında görülen bu kirliliğin Kıbrıs sahillerine kadar yayıldığını söyledi.

Sorunu yapısal bir şekilde çözüme kavuşturacak bir eylem planına ihtiyaç olduğunu ifade eden Doğan, kıyı bölgesindeki tüm geri dönüşüm tesislerinin atık sularının gerçek zamanlı analizlerle denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Doğan, geri dönüşüm tesislerine yasal olarak "sıfır mikro plastik sızıntısı" zorunluluğu getirilmesi gerektiğini de söyledi.