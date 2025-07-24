DEM Parti\'den ihraç edilen Kayır, Başkan Yarka\'yı ziyaret etti

DEM Parti tarafından 19 Aralık 2024 tarihinde partiden ihraç edilen İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ile Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şimşek, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı makamında ziyaret etti.

Partisinden ihraç edilmesinin ardından görevine bağımsız olarak devam eden Başkan Kayır, beraberindeki yardımcı Şimşek ile birlikte Şırnak Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, belediyecilik hizmetleri ve yerel yönetimler arasında iş birliği olanakları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "İdil Belediye Başkanı Sayın Türkan Kayır ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem Şimşek'i belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yarka, Kayır ve Şimşek ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde de incelemelerde bulundu. Sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımların konuşulduğu gezide, misafirlere proje hakkında bilgi verildi.

"Şehrimize nefes aldıran, halkımızın sosyal yaşamına değer katan bu güzide alanı kıymetli misafirlerimize tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduk" diyen Başkan Yarka, Başkan Kayır ve Yardımcısı Şimşek'e teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ŞIRNAK