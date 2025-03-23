DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

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DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının, halkın iradesine yönelik açık müdahale olduğunu belirterek, ''Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir'' ifadelerini kullandı.

23.03.2025 15:15
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Yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından 5 şüpheli, "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri sona erdi. Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Başsavcılığın bazı serbest bırakma kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.

"SİNDİRME GİRİŞİMİ"

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklama kararlarına, "Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir" ifadelerini kullandı.

Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması, halkın iradesine yönelik açık bir müdahaledir, kabul etmiyoruz. Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Yargı ve hukukun araçsallaştırıldığı bir ülkede adalet olmaz; yalnızca baskı, zorbalık ve zulüm olur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir. Demokrasiye kelepçe vurmaya çalışmaktır. Ama biz bunu defalarca gördük. Ne halkın iradesini gasp etmeye çalışanlar kazandı, ne de baskıyla hakikat örtülebildi. Bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Demokrasiye, barışa sahip çıkacağız, dayanışmayla direnecek, kararlılıkla mücadele edeceğiz."

DEM Parti\'den İmamoğlu\'nun tutuklanmasına ilk yorum
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Can Dezen:
    demokrasiye sahip çikin imamoğlunyalniz deyıl 108 129 Yanıtla
  • barış özcan:
    Eeeee tabi ucu size dokunacak, kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptınız, o sayede birçok il ve ilçede seçimler kazanıldı, özellikle istanbul da %8,bazı semtlerde %20 civarında hdp oyu var, eğer bu uzlaşı olmasaydı, başta sancaktepe, esenyurt gibi yerleri kazanamazlardı. 112 67 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Dem parti AKP mhp nin oyununa gelmeyin her çözüm sürecinde olduğu gibi yine sizi yarı yolda bırakacaklar onu bunu bahane edip ordan buradan ısmarlama suçlamalarla tasviye edecekler sizi de. Onların derdi kürt sorunu çözmek değil onların tek derdi saltanatlarının geleceği doymadılar çünkü arsız oldukları için. Birlik olun tüm muhalefet gömelim bunları top yekün sandığa. 70 89 Yanıtla
    Tekin Karakoç:
    Güvenilecek kim var ki...! 1 2
  • 008294:
    İmam bayıldı sonunda adam.calmis cirpmis ne demokrasisinden bahsediyor sunuz 104 49 Yanıtla
  • Murat Zor:
    demirtaşın karısı seçimlerden çekilsin diye 20 milyon pufff olmadımı. ucu size dokunacak. demokrasi ünsan hakları yalanları nı geçin. Bu ülkenin tapu sahipleri Müslüman Türk ve Müslüman Kürtlerdir. 84 26 Yanıtla
  • zkwsyv2vf5:
    ortada bir çalma çırpma var neyden bahsediyorsun ya 72 25 Yanıtla
  • Trabzon:
    MUHALEFETİ SUSTURMAKMIŞ...94 MİLYON LİRA TATLI İHALESİ VERENİN ALLAH BELASINI VERSİN OZAMAN...BUNUN NERESİ MUHALEFET NERESİ HALK İRADESİ 59 13 Yanıtla
  • Emre Ceylan:
    dem parti istediğini yaptı ve imamoglunu içeriye attırdı şimdi apoyu çıkartırlar ardından kandirildik derler koyunlar çok 11 20 Yanıtla
    Tekin Karakoç:
    Adamlar bu açıklamada sizi savunuyor yine yaranamıyor, ne içiyorsunuz siz... 1 0
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SON DAKİKA: DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum - Son Dakika
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