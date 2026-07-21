DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a Açıklama - Son Dakika
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DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a Açıklama

21.07.2026 16:58
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DEM Parti, Kürt meselesinin çözümü için demokratik yasaların gerekliliğini vurguladı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Numan Kurtulmuş'la yaptığımız görüşmede, yasanın bir kök yasa niteliğine sahip olması ve Kürt meselesinin demokratik çözümü ile Türkiye'nin demokratikleşmesine zemin hazırlayacak nitelikte olması gerektiğini dile getirdik. Çerçeve yasada Abdullah Öcalan'ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik. Çerçeve yasanın kapsayıcı karakteriyle, Kürt meselesinin çözümünü çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladık. Geçmişin tekrarlarını ve ezberlerini yeniden üretebilecek bir düzenlemenin bu sürece cevap olamayacağına dikkat çektik. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır. Barış ve demokratik toplum sürecinin 86 milyonun çıkarlarını gözetecek ve herkesin onurunu koruyacak şekilde ilerlemesi hususundaki hassasiyetimizi belirtik. Yasayla ilgili tüm siyasi partilerin katkısının alınmasının hayati önemde olduğunu vurguladık" denildi.

Kürt meselesinin demokratik çözümünün partiler üstü bir konu olduğu belirtilerek, "Kürt meselesinde demokratik çözüme doğru yürürken çerçeve yasanın hazırlanma yönteminin kapsayıcı olması ve yasanın uygulanması sürecinde kurulacak mekanizmalarla barışın toplumsallaşmasına katkı sunulacağını vurguladık. Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir. Barış ve demokratik toplum sürecini başarıya ulaştırma hususundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Sayın Kurtulmuş'un ziyaretinden ve çabalarından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a Açıklama - Son Dakika

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