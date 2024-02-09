DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi.

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni\'yi aday gösterdi.

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday olarak belirledi. Parti, seçimlerde iddialı olduklarını ve halkın taleplerini karşılayacak bir yönetim anlayışı sunacaklarını belirtti.

09.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Meral Danış Beştaş, Murat Çepni, DEM Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. - Son Dakika
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