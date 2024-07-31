DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Valiliği duvarına Kürtçe yazılar yazdı

Politika

Batman'da daha önce terörist cenazesine katılarak gündeme gelen DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, bu kez de sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe "önce Kürtçe", " önce dil" yazdı.

Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına "önce Kürtçe" ve "önce dil" yazısı yazdı. - BATMAN