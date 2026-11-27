DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bir an evvel teyit-tespit tartışmaları sonlandırılmalı ve süreç ileri bir aşamaya taşınmalı. Barış ve demokratik toplum süreci, MGK (Milli Güvenlik Kurulu) etrafında dönen tartışmalara boğulmamalı" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde güncel gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan MGK ile ilgili, "Bu MGK toplantısını önemli kılan ve gözleri o masaya çeviren konu neydi? Elbette süreçle ilgili gelişmelerdi. Çünkü MGK'nın alacağı teyit-tespit kararı sonrasında çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması bekleniyor. Bunun ne demek olduğunu açalım. Dönüşler başlayacak, cezaevinden tahliyeler olacak, yurt dışından gelişler başlayacak. Bunun uygulamasının nasıl olacağına ilişkin kamuoyuyla bilgiler paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak kurulan kurulun nasıl daha işlevsel hale geleceğini göreceğiz. Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun çalışmaları ivme kazanacak. Yani bir bütün olarak baktığımızda, çerçeve yasanın öngördüğü teyit-tespit kararının MGK'dan çıkmasının aslında süreci bambaşka bir ivmeyle bambaşka bir aşamaya taşıması mümkündü. Beklenen karar geldi mi, gelmedi. Teyit-tespit çıkmadı. Teyit-tespite ilişkin karar toplumu çok ilgilendirdiği için gözler MGK'ya çevrildi. Çünkü 100 yıllık soruna ilk kez bu nitelikte bir yasal düzenlemeye kapı aralayacak ve bunun uygulamasıyla ilgili de kolaylaştırıcı zemin oluşturacak bir karar bekleniyordu. Tüm yetersizliklerine rağmen çerçeve yasanın, önemli bu yasal adımın uygulanmasını sağlayacaktı. Ne yazık ki bu karar çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Doğan, teyit-tespit raporunun süreç için bir engele dönüşmemesi gerektiğini belirterek, "Bir an evvel teyit-tespit tartışmaları sonlandırılmalı ve süreç ileri bir aşamaya taşınmalı. Barış ve demokratik toplum süreci, MGK etrafında dönen tartışmalara boğulmamalı. Kamuoyunun beklentisi bu kararın geciktirilmeden çıkmasıdır. Buna ilişkin spekülatif bilgilerin dolaşıma sokulması ancak nasıl önlenebilir? Doğrudan konunun muhataplarının kamuoyunu bilgilendirmesiyle önlenebilir. Niye çıkmadı, çıkmasına engel teşkil eden durum nedir? Bizdeki bilgiler engel teşkil eden bir durum olmadığına dair. Bu karar beklendiği için atılması gereken adımlar da geciktirilmemeli, kurulu mekanizmalar işlemeli. Barış ve siyasallaşma kurulu hiç geciktirilmeden artık Öcalan'ın koordinatörlüğünde çalışmalı. Kurulun üyeleri ve bileşimi kamuoyuyla paylaşılmalı. İmralı'ya gerekli ziyaret yapılmalı ve kamuoyu bu konuda resmen bilgilendirilmeli" diye konuştu.