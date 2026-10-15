DEM Parti vekilleri Meclis'te pancara yüzde 20 zam ve eğitim masraflarını gündeme getirdi - Son Dakika
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DEM Parti vekilleri Meclis'te pancara yüzde 20 zam ve eğitim masraflarını gündeme getirdi

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DEM Parti vekilleri Meclis\'te pancara yüzde 20 zam ve eğitim masraflarını gündeme getirdi
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DEM Parti vekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında pancara yapılan yüzde 20 zam ile eğitim masraflarını eleştirdi. Sümeyye Boz Çakı zammın üreticinin yükünü hafifletmeye yetmeyeceğini, Yılmaz Hun ise eğitimin ailelerin ekonomik gücüne bağlı hale geldiğini savundu.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, açıklanan pancar alım fiyatını eleştirdi.

Açıklanan fiyatın çiftçinin gerçekleriyle örtüşmediğini savunan Çakı, maliyetlerin açıklanan oranın çok daha üstünde olduğunu dile getirdi.

Üretim maliyetlerindeki artışa işaret eden Çakı, "Çiftçinin temel girdileri bu denli artarken pancara yüzde 20 zam yapmak üreticinin yükünü hafifletmeye yetmez, üreticiyi üretimden terk etmeye zorlar." ifadesini kullandı.

Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, geçen yasama yılında verdikleri soru ve araştırma önergeleriyle kanun tekliflerinin "demokratik olmayan mekanizmalara çarptığını" ileri sürdü.

Bakanlıkların soru önergelerine yaklaşımlarının son dönemlerde demokrasiyi zora soktuğunu savunan Altın, "Esas meselenin Meclis'e, yürütme erkine ve onun temsilcilerine hesap vermek olduğu açıkken bunu şeffaf yürütmemek, bu yetkiyi vekile teslim etmemek ve bakanlıkları birer kapalı kutu haline çevirmek doğru değildir." diye konuştu.

Altın, "kopyala-yapıştır" ile mevzuatın gönderildiği cevapları da "özenden azade" bulduklarını belirterek, tepki gösterdi.

Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in, baro üyesi avukatlara yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Avukatların girdiği hakimlik ve savcılık sınavlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aslan, ülkedeki birçok gencin, girdikleri çeşitli sınavlarda başarılı olmalarına rağmen mülakatlarda elendiğini öne sürdü. Aslan, "Meslek örgütlerinde siyasi kadrolaşmanın önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

Aslan, bağımsız ve tarafsız bir yargı mekanizması oluşturulması gerektiğini savundu.

Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, eğitim alanında bazı sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'de eğitimin giderek ailelerin ekonomik gücüne bağlı hale geldiğini söyledi.

Kırtasiye, okul kıyafeti, ulaşım, beslenme, yardımcı kaynak giderleri gibi masrafların dar gelirli ailelerin bütçesini zorladığını ifade eden Hun, "Okullardaki temizlik ve temel ihtiyaçların karşılaması için velilerin para talep edilmesi kamusal sorumluluğun ailelere devredilmesi anlamına gelmektedir. Bir tarafta çocukların eğitim masraflarını karşılayamayan aileler, diğer tarafta eğitimi karlı bir yatırım alanına dönüştüren politikalar bulunmaktadır. Eğitim piyasanın ihtiyaçlarına göre değil toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Hun, ana dilde eğitim hakkı tanınmasını ve Kürtçe öğretmen kontenjanının artırılmasını istedi.

Kaynak: AA
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