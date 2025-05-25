DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi

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DEM Partili Bakırhan\'dan Mehmet Uçum\'a "siyasi tutsak" tepkisi
25.05.2025 13:55
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DEM Partili Bakırhan\'dan Mehmet Uçum\'a "siyasi tutsak" tepkisi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni sürece ilişkin paylaşımında "siyasi tutsak" ifadesinin kullanılmasına tepki göstererek "Türkiye'de siyasi tutsak yoktur. Suçluyu suçsuz gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı. Uçum'un sözlerine tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Danışmana danışman diyoruz. Selahattin Demirtaş'a Figen Yüksekdağ'a da siyasi tutsak diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, X hesabından Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MEHMET UÇUM'DAN "SİYASİ TUTSAK" ÇIKIŞI

Süreçte kullanılacak dil için uyarıda bulunan Uçum, 'siyasi tutsak' ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi. Uçum şu ifadeleri kullandı; "Tasfiye edilmekte olan terör vesayeti sadece terör örgütleriyle ilişkili siyasi mecralar, partiler üzerinde değil, bunların dilinde de var. Somut bir örnek olarak siyasi tutsak ifadesi verilebilir. Siyasi tutsak ibaresinin anlamı hangi bağlamda kullanılacağı bir yana kesin olan şu ki Türkiye'de siyasi tutsak yoktur. Ceza mevzuatında tanımlanmış şüpheli, sanık, tutuklu, hükümlü, terör suçlusu gibi statüler vardır. Bunlar hukuki statülerdir. İdeolojik-politik nitelemelerle pozitif hukukun üstünü örtemezsiniz. Suçluyu suçsuz gösteremezsiniz. Yolsuzluk yapandan kahraman, terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız. Ceza hukuku açısından suç işlediği iddia edilmiş ya da suçlu bulunmuş kişileri hukuku reddederek aklayamazsınız. Pozitif hukuka ilişkin eleştirinizi hukuk sınırları içinde yapabilirsiniz, hukuku inkar edemezsiniz. İsnadlara karşı ancak hukuk içinde savunma yapıp hukuk yoluyla mücadele edebilirsiniz.

"SALDIRGAN DİLDEN ACİLEN VAZGEÇİLMELİDİR"

Eğer şüpheli, sanık, tutuklu, hükümlü gibi statülere sahip kimi kişiler siyasi tutsak olarak görülürse aslında bunların bu statülerden kaynaklanan hakları da inkar edilmiş olur. Siyasi tutsak diyenlerin bunun dahi farkında olmadıkları anlaşılıyor. Bu ideolojik-politik ezberden ve pozitif hukuka yönelik saldırgan dilden acilen vaz geçilmelidir. Aksi takdirde hem siyasi tutsak deyip hem hukuk reformunu konuşamazsınız. Yürürlükteki hukuku tanımayanlar pozitif hukukun değişim ihtiyacına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olamazlar."

BAKIRHAN'DAN UÇUM'A TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Diyarbakır'da katıldığı Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı'nda Uçum'un "siyasi tutsak" sözlerine tepki gösterdi. Bakırhan "Neymiş, 'siyasi tutsak' demeyecekmişiz? Ne diyeceğiz, eşya adıyla çağrılır. 'Danışmana' danışman diyoruz. Selahattin Demirtaş'a Figen Yüksekdağ'a da siyasi tutsak diyoruz.

"SANKİ DEMOKRASİ VAR, SİYASİ TUTSAK DEMEYECEKMİŞİZ"

Sanki hukuk var, sanki insanlar düşüncelerinden, inançlarından dolayı içeride değil, sanki demokrasi var, siyasi tutsak demeyecekmişiz. Bir taraftan da haklı aslında siyasi rehine mi diyelim o zaman?"

DEM Partili Bakırhan\'dan Mehmet Uçum\'a "siyasi tutsak" tepkisi

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Son Dakika Politika DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a 'siyasi tutsak' tepkisi - Son Dakika

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