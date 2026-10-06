DEM Partili İzmir Milletvekili Akın, 500 bin fon mağdurunun parasının iadesini istedi

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, fon soruşturmaları kapsamındaki mağdurların paralarının iade edilmesini istedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Fon soruşturmasının basit bir mesele olmadığını ifade eden Akın, "Yaklaşık 500 bin insanın haksız bir şekilde dolandırıldığını görüyoruz. Bu insanların haklarının yerine verilmesi gerekiyor." dedi.

Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dolandırıcılardan paranın tahsil edilmesini, cezalandırılmalarını ve aynı zamanda kamunun zarar etmeden bu dolandırıcılardan alınan parayla bu işin halledilmesi gerekiyor. Zira para çok küçük bir rakam değil. Ülkemizin yaşadığı 11 depremin maliyetinden daha büyük bir krizden ve kayıptan bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle kısa bir mesele değil. Bu ülkedeki ekonomik sistemin aynı zamanda siyasal rejimin nasıl olduğunu göstermesi bakımından da önemli. Bu bakımdan şahsi bir mesele değil, bir sistem meselesi olduğunun altına çiziyoruz."

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun özelleştirilmek istendiğini ileri süren Akın, bu girişimin durdurulmasını istedi.