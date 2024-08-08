Hakkında soruşturma başlatılan DEM Parti'li belediye başkanı, partisinden istifa etti - Son Dakika
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Politika

Hakkında soruşturma başlatılan DEM Parti'li belediye başkanı, partisinden istifa etti

Hakkında soruşturma başlatılan DEM Parti\'li belediye başkanı, partisinden istifa etti

Mardin Kızıltepe'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İpek, hakkında başlatılan soruşturma sonrası istifa kararını duyurdu ve bağımsız belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

08.08.2024 15:37
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Mardin'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden 31 Mart 2023'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kızıltepe ilçesinde belediye başkanı olarak seçilen Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

GENEL MERKEZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Kızıltepe ilçesinde 31 Mart 2023'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kızıltepe ilçesinde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Zeyni İpek hakkında DEM Parti tarafından 2 Ağustos'ta, partilerinin program ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Başkan İpek, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisinden istifa etti

"ART NİYETLİ BİR DURUM YAŞANDI"

Açıklamasında bağımsız belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini belirten İpek, "Değerli Kızıltepe Halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına, hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" sözleriyle istifasını duyurdu.

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisinden istifa etti
Kaynak: DHA

Zeyni İpek, Kızıltepe, DEM Parti, Mardin, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkında soruşturma başlatılan DEM Parti'li belediye başkanı, partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Gündoğan: Bir ak partili olarak dem parti ile beraber hareket etmemiz çok hoşuma gidiyor. 9 34 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Vıdeosu ortaya çıkınca 10 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz: bunlar dem oylar ile seçilip sonra parti bırakıyor biliyorlar onlar olmasa oy alamaz 3 4 Yanıtla
  • aslan null: Ferhat üzgün 1 4 Yanıtla

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