DEM Partili Koçyiğit, fon soruşturmasında DDK'yı eleştirerek gerçek takvim istedi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, fon soruşturmalarına ilişkin, "En önemlisi yatırımcının parasını ne zaman alacağını bilmesi ve bu konuda gerçek bir takvimi hızlı şekilde kamuoyuyla, Meclis'le, toplumla en önemlisi de mağdurlarla paylaşmanız gerekiyor." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, meselenin "sınırlı bir fondaki yaşanan olay" olarak tanımlanmaması gerektiğini savunarak, yapısal bir sorun olduğunu ve bunun konuşulması gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) bu süreçte yetkilendirildiğini anımsatarak, DDK Başkanı'nın aynı zamanda İstanbul Borsası'nın Yönetim Kurulu üyesi olmasını eleştirdi.

Söz konusu kişinin İstanbul Borsası Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini anımsatan Koçyiğit, "Oysa ki istifa etmesi gereken yer Devlet Denetleme Kurulu idi. Kendi zamanında onay verdiği işlemleri, gidecek ve denetleyecek. Biz buna 'DDK gitti denetledi, çok iyi oldu, raporu da güvenilir' diyebilir miyiz, diyemeyiz." dedi.

Konuya ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulması yönünde talepleri olduğunu ancak iktidarın bu talepten kaçındığını savunan Koçyiğit, bu durumu eleştirdi.

Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemlisi yatırımcının parasını ne zaman alacağını bilmesi ve bu konuda gerçek takvimi hızlı bir şekilde kamuoyuyla, Meclis'le, toplumla en önemlisi de mağdurlarla paylaşmanız gerekiyor. Çok şey söyleyebiliriz ama şunu açık ve net söyleyelim, bu sistemsel bir sorun. Bir tane eski bakanı, AK Parti'nin içerisindeki birkaç yetkiliyi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndaki (BDDK) birkaç üst düzey bürokratı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) birkaç yetkilisini bu işten sorumlu tutarak bu işin içinden kurtulamazsınız. Burada sistemsel bir sorun var. Burada aslında bilerek ve isteyerek yoksul, orta gelirli ve halkın parasına çökme var."

"Bu kadar yatırımcısı olan bir ülke olabilir mi?"

Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuya dair önlemlerin alınmaması halinde bundan sonraki süreçte daha büyük olacağını savunarak, "Esas yapısal meseleyle ilgilenmeyip buna bir çözüm getirmediğiniz sürece bu krizleri, bu yolsuzlukları önlemeniz mümkün değil." ifadesini kullandı.

İstanbul Borsası'nda 6,5 milyon insan olduğunu iddia eden Temelli, "Kim bu insanlar? Bu kadar yatırımcısı olan bir ülke olabilir mi?" dedi.

Sistemin çok adaletsiz olduğunu savunan Temelli, bu olaya son vermenin bütçe yapma iradesinden geçtiğini ileri sürdü.

Temelli, şunları kaydetti:

"Siz adaletli bir bütçe yapmıyorsunuz. İşçinin, emekçinin hakkını koruyacak bir yerden meseleye yaklaşmıyorsunuz, siz hep sermayeyi koruyorsunuz. Dolaylı vergiler, faiz ödemeleri, vergi harcamaları... Sonuçta böyle bir bütçeye böyle bir fon piyasası. Bugünden sonra eğer bu yaşananlar, gerçekten artık bu konuda bir şey yapmak gerekliliğine dair bir atmosfer yaratmışsa ki benim umudum yok, o zaman yapılması gereken ciddiyetle bir komisyon kurulmasıdır. Diğer yaptığımız komisyonlar gibi değil ama. Komisyon meseleyi ele alacak, değerlendirecek, hem bu kurulları, bu kurumları, bu sistemi nasıl düzeltilebiliriz diye gerçekten ciddi bir çalışma yapacak. Bunu düzeltebilmek adına da gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçireceğiz. Olması gereken bu."