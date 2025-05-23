Demirci Belediyesi\'nden Çalışanlara Rekor Promosyon Müjdesi

Manisa'nın Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, bankalarla yapılan promosyon ihalesinin neticelendiğini belirterek, 121 personelin 65 bin 500 TL promosyon alacağını müjdeledi.

Demirci Belediyesi tarafından çalışanlarına yönelik bankalarla maaş promosyon ihalesi yapıldı. 5 bankanın katıldığı ihalede belediye çalışanlarına rekor düzeyde promosyon ücreti çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Erkan Kara, "Maaş promosyon ihalesini 5 bankanın katılımı ile gerçekleştirdik. Haziran ayı içerisinde Demirci Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerimizin hesaplarına 65 bin 500 lira maaş promosyon ücreti yatırılacak. Ayrıca işçilerimizin maaş ödemelerindeki sosyal yardım ücretlerinde de iyileştirme gerçekleştirdik. Belediyemiz işçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışanlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - MANİSA