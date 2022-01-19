Demirtaş'tan HDP mitingi için çağrı: Farz edin ki ben de oradayım! - Son Dakika

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin cumartesi günü Diyarbakır'da yapacağı miting için çağrı yaparken, "Farz edin ki ben de oradayım" dedi.

Demirtaş, Twitter'dan HDP'nin miting afişini de paylaştığı mesajında, "Herkese merhabalar. Zamlara, zulümlere, yoksulluğa karşı Diyarbakır'da en güçlü şekilde buluşalım. Farz edin ki ben de oradayım. Bu cumartesi saat 12.00'de, İstasyon Meydanında" ifadesini kullandı.