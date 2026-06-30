Denetim Mekanizmaları Yeniden Değerlendirilmeli

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, engellilerin bakım hizmeti aldığı kurumlardaki denetim mekanizmalarının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.
Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Batman'da özel bakım merkezindeki olayları aktardı.
Engelli Yusuf Ertekin'in hayatını kaybettiğini dile getiren Yüksel, Ertekin'in ailesinin başvurularının sonuçsuz kaldığını öne sürdü.
Yüksel, adalet geciktiğinde toplumun devlete güveninin zedeleneceğini vurguladı.
Ertekin'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirten Yüksel, bakım merkezindeki hak ihlallerinin soruşturulmasını istedi.
Engellilerin bakım hizmeti aldığı kurumlarda denetim mekanizmalarının yeniden ele alınmasını öneren Yüksel, Ertekin'in hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan süreci takip edeceklerini kaydetti.
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