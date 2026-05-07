Deniz Polisi Eğitim Merkezi Ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Çanakkale'de Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ile birlikte Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal'ın da eşlik ettiği ziyaret kapsamında, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karaduman merkezde yürütülen faaliyetler ve eğitim programları hakkında bilgilendirme yaptı.

İncelemelerin ardından, Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen 2026 Yılı 1. Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi Kursu Sertifika Töreni gerçekleştirildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikalarını; İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman takdim ederek görevlerinde başarılar diledi. - ÇANAKKALE