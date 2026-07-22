Başkan Çavuşoğlu'ndan Kale'de yoğun mesai - Son Dakika
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Başkan Çavuşoğlu'ndan Kale'de yoğun mesai

Başkan Çavuşoğlu\'ndan Kale\'de yoğun mesai
22.07.2026 10:37  Güncelleme: 10:38
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale ilçesinde sera naylonu desteği dağıtım programı kapsamında muhtarlarla buluştu, Çamlarca-Gülbağlık yolundaki 15 km'lik genişletme çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Sera Naylonu Desteği Dağıtım Programı kapsamında gittiği Kale ilçesinde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Muhtarlarla buluşup mahallelerin taleplerini dinleyen Başkan Çavuşoğlu, Çamlarca-Gülbağlık hattındaki 15 kilometrelik yol çalışmasını da yerinde inceledi.

Sera Naylonu Desteği Dağıtım Programı vesilesiyle Kale ilçesine ziyaret gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, program kapsamındaki temaslarına mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek başladı. Kale'deki mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm yollarını ortak akıl ve dayanışma vurgusuyla değerlendirdi. Denizli'nin 19 ilçesine ve tüm mahallelerine eşit, kaliteli hizmet ulaştırma anlayışından taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Şehrimizi büyüten en güçlü irade, ortak akıl ve dayanışmadır. Kale'miz için birlikte üretecek, birlikte karar alacak ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Çamlarca-Gülbağlık yolu 8 metreye çıkarılıyor

Muhtar buluşmasının ardından saha incelemelerine geçen Başkan Çavuşoğlu, Çamlarca Mahallesi'nde yapımı sürdürülen yol çalışmalarını yerinde denetledi. Toplam 15 kilometre uzunluğundaki Çamlarca-Gülbağlık yolunda yürütülen genişletme çalışmaları kapsamında, güzergahın 8 metre genişliğe ulaştırıldığı bildirildi. Çalışmalar tamamlandığında bölge halkı için daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı sağlanmış olacak.

"Bizim belediyeciliğimiz gönül yollarını da güçlendirmektir"

Saha incelemelerinin ardından Çamlarca Mahallesi'nde bulunan Esen Vadi Aile Çay Bahçesi'ne geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge sakinleriyle çay içip sohbet eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini ve önerilerini doğrudan dinledi. Hizmet anlayışlarının yalnızca altyapı ve üstyapıdan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bizim belediyecilik anlayışımız yalnızca yol yapmak değil, gönül yollarını da güçlendirmektir. Denizli'mizin her köşesine hizmeti de samimiyeti de ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Çavuşoğlu'ndan Kale'de yoğun mesai - Son Dakika

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