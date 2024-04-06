Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Kale ve Tavas İlçelerini Ziyaret Etti

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarihlerinde ilk kez derman belediyecilik ile tanışacak Kale ve Tavas ilçelerini ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, görevlerine yeni başlayan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ı ziyaret etti. İlk olarak Kale ilçesini ziyaret ederek Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'ya hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Çavuşoğlu'na CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve partililer eşlik etti. Burada vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Hayla'ya görevinde başarılar diledi. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Tavas ilçesini ziyaret ederek Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ile bir araya geldi, başarılar diledi.

"Hep beraber başaracağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarihlerinde ilk kez derman belediyecilik ile tanışacak Kale ve Tavas ilçelerinin büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Halkın zenginleştiği bir Denizli istediklerine vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, "Huzurlu bir şehrin inşasını hep birlikte yapacağız. Denizli yolculuğumuzda tek şiarımız, hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlarımıza ve şehrimize getireceğimiz mutluluk olacak. Bunu da hep beraber başaracağız. Çünkü derman belediyecilik ile Kale kazanacak, Tavas kazanacak, Denizli kazanacak." dedi. - DENİZLİ