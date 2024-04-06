Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Kale ve Tavas İlçelerini Ziyaret Etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarihlerinde ilk kez derman belediyecilik ile tanışacak Kale ve Tavas ilçelerini ziyaret etti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, görevlerine yeni başlayan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ı ziyaret etti. İlk olarak Kale ilçesini ziyaret ederek Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'ya hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Çavuşoğlu'na CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve partililer eşlik etti. Burada vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Hayla'ya görevinde başarılar diledi. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Tavas ilçesini ziyaret ederek Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ile bir araya geldi, başarılar diledi.
"Hep beraber başaracağız"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarihlerinde ilk kez derman belediyecilik ile tanışacak Kale ve Tavas ilçelerinin büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Halkın zenginleştiği bir Denizli istediklerine vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, "Huzurlu bir şehrin inşasını hep birlikte yapacağız. Denizli yolculuğumuzda tek şiarımız, hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlarımıza ve şehrimize getireceğimiz mutluluk olacak. Bunu da hep beraber başaracağız. Çünkü derman belediyecilik ile Kale kazanacak, Tavas kazanacak, Denizli kazanacak." dedi. - DENİZLİ
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AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.
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