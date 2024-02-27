Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Buldan ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Buldan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Buldan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinde el dokumaları ile ünlü tekstil çarşısını ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan, yapılan çalışmaların birlikte başarıldığını belirtti.

27.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:10
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, el dokumaları ile özdeşleşen tekstilin merkezi Buldan ilçesi ziyaretinde, "Bugüne kadar ne yaptıysak hep birlikte başardık" dedi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Buldan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Osman Zolan'a AK Parti Buldan İlçe Başkanı Naci Çomuk, Buldan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Yör-Türk Vakfı Buldan İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Daha sonra el dokumaları ile özdeşleşen Buldan ilçesindeki tekstil çarşısında esnafı ziyaret eden Başkan Zolan, hayırlı işler diledi. Tekstil çarşısında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Osman Zolan, Buldan Ticaret Odası'nı da ziyaret etti.

"Yine birlikte başarmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden beri kentin 19 ilçesi 616 mahallesinde taş üstüne taş koymak için gayret ettiklerini belirterek, Denizli'de hizmet destanları yazdıklarını söyledi. Altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan sosyal ve kültürel tesislere kimin neye ihtiyacı varsa yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Bugüne kadar ne yaptıysak hep birlikte başardık. Denizli'miz nereden nereye geldi? İnşallah vatandaşlarımızın destek ve teveccühleri ile yine birlikte başarmaya, şehrimize güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Buldan ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Buldan ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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