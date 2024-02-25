Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Kale\'yi ziyaret etti

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ile birlikte Kale ilçesini ziyaret etti. Kendisini bağrına basan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Güler yüzle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Kale'de vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Osman Zolan'ın Kale Pazaryeri ziyaretiyle başlayan programına eşi Berrin Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Yusuf Ercanlı ve beraberindekiler eşlik etti. Pazaryerinde esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Osman Zolan, sıcak sohbetlerinden dolayı Kalelilere teşekkür etti. Başkan Zolan daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindekilerle Kale Belediye Başkanı Sağınç'ın Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

"Yine birlikte başaracağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte Kale ve tüm ilçelere hizmet eder hale geldiklerini anlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kale Belediyesi işbirliği ile ilçenin birçok ihtiyacını giderdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Yeter mi, tabi ki yetmez. Denizli'mizde, Kale'mizde ve tüm ilçelerimizde daha yapacak işlerimiz, gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. İnşallah yine birlikte başaracağız, yine Kale'miz, Denizli'miz kazanacak. Güler yüzle hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve mutlu yaşaması için inşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz gayret edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ