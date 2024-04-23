Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve DESKİ Genel Müdürü Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve DESKİ Genel Müdürü Göreve Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve DESKİ Genel Müdürü Göreve Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ile DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın görevlerine başladı. Başkan Çavuşoğlu, Bozbaş ve Aydın'a başarılar diledi.

23.04.2024 10:03  Güncelleme: 10:06
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ile DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın görevine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bozbaş ve Aydın'a başarılar diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinde üst düzey iki görevlendirme gerçekleşti. Atamaları tamamlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın görevine başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bozbaş ve DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Aydın ile makamında bir araya gelerek bir süre görüştü. Bozbaş ve Prof. Dr. Aydın'a yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Çavuşoğlu, başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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