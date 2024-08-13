Denizli Büyükşehir Belediyesi, İsraf Nedeniyle Araç Kiralamayacak

Politika

İsraf nedeniyle gönderdikleri araçların yerine kiralama yapmadıklarını belirterek araç sayısında değişiklik olmayacağını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarına son kuruluna kadar sahip çıkacaklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, daha önce geri gönderdikleri 47 araç içerisinden 3'ünün plakasını paylaşarak bunların siyasi parti temsilcilerinin kullanımına da verildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kamuoyunda gündeme gelen kiralık araç ihalesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin daha önce ihtiyaç fazlası olarak geri gönderdikleri araçların yeniden kiralama ihalesine çıkılacağını dair iddiaları ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Çavuşoğlu, göreve gelir gelmez yaptıkları çalışma ile ihtiyaç fazlası ve bazı siyasi parti temsilcilerinin kullanımına verilen 47 aracı iade ettiklerini hatırlattı. Bunu yaparken amaçlarının şov olmadığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Hem kaynakları doğru kullanmak, hem de hakkı olmadan sırf bir siyasi partinin temsilcisi olması hasebiyle Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarının kullanılıyor olmasından duymuş olduğumuz rahatsızlık gereği bu araçları tespit ettik. Araçlara ihtiyacımız olmadığını belirledik ve daha sonra da bunları geri gönderdik. Dün vermiş olduğumuz karardan dolayı bugün yerimizde bir değişikliğimiz yok. Gönderdiğimiz hiçbir aracı yeniden kiralamıyoruz" diye konuştu.

İhaleye 456 araç üzerinden çıkılacak

Göreve geldiklerinde, iş makinesi, kamyonet, binek ve benzeri olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin toplamda 503 kiralık aracı olduğunu, bunlardan 47'sini ihtiyaç fazlası nedeniyle geri gönderdiklerini hatırlatarak ihaleye 456 araç üzerinden çıktıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Maalesef hem belediyemizin içinde bulunduğu durum hem de tasarruf tedbirleri nedeniyle kısa süre içerisinde araç almamız mümkün olmadığı için 3 farklı firma üzerinden yeniden araç kiralama ihalesine çıkıyoruz Bugün itibarıyla 456 araç üzerinden ihale yapacağız. Yani herkes akşam kafasını yastığa koyduğunda rahat ve huzurlu uyusun. Bu şehrin kaynaklarına son kuruşuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Araç plakalarını açıkladı

Önceki dönemde bazı kiralık araçların Büyükşehir Belediyesi hizmetinde kullanılmadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Gönderdiğimiz bu araçların neden bu kadar çok infiale neden olduğunu bulmaya çalıştık. Şimdi üç tane plaka söyleyeceğim. Belki burada oturan arkadaşlardan da plakaları bilenler olabilir. Geçmişlerini ve hafızalarını sorgularlarsa, hatta biliyorlarsa da bize de yardımcı olurlarsa biz ayrıca da memnuniyet duyacağımızı da belirtmek isteriz" dedi. Geri gönderdikleri 20 AIH 195, 20 AIH 187 ve 20 AIH 206 plakalı araçların ihtiyaç duyulduğunda şoförleriyle birlikte bir siyasi partinin temsilcilerine tahsis edildiğini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Bu araçların gerek sorumluları, gerekse araçları kullanan arkadaşların ifadelerini aldık. Bu araçları kullanan arkadaşları isim olarak da tespit ettik. Araçların üzerinde bulunan navigasyonlarla bu kişilerin nereden alındıklarını, nereye götürüldüklerini, hangi siyasi partinin genel merkezine bu araçla hareket edildiklerini de tespit ettik" diye konuştu.

Mecliste söz konusu araçlarla ilgili bilgisi olanların varsa söz alabileceğini işaret eden Başkan Çavuşoğlu, bir sonraki Meclis'te araçların gidiş güzergahıyla da birlikte açıklayacağına dikkati çekti. - DENİZLİ