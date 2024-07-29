Denizli Büyükşehir Belediyesi Memnuniyet Araştırmasında Üçüncü Sırada

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yerel yönetimler memnuniyet araştırmasında 30 büyükşehir belediyesi arasında üçüncü sırada yer aldı.
ORC Araştırma Şirketi'nin 15-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yerel yönetimler memnuniyet araştırması sonuçlandı. Araştırma, 30 büyükşehirde 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 15 bin 200 katılımcıyla yapıldı.
Yerel yönetimler memnuniyet araştırması sonuçlarının ilk sırasında yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. Şahin'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,5 memnuniyet oranıyla ikinci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu ise yüzde 53 oranıyla üçüncü oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yüzde 52,8 ile dördüncü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yüzde 52,1 oy oranıyla listenin beşinci sırasında yer aldı. - DENİZLİ
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