Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin İsim Değişikliği Tabelası Geri Asılmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mecliste alınan kongre ve kültür merkezi isim değişikliği kararının Denizli Valiliği tarafından onaylanmamasına rağmen, tabelayı geri asmadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayındaki olağan oturumunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun önerisi ile Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinin ismini Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi talebini gündeme aldı. CHP'li Belediye Başkan Vekili Ali Marım'ın çekimser kaldığı oylamada; 14 ret oyuna karşılık 52 kabul oyuyla merkezin adının değiştirilmesine karar verildi.

Kongre ve kültür merkezi isim değişikliğine ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, yasa gereği Denizli Valiliğinin onayına sunuldu. Denizli Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı" başlıklı 81'nci maddesi gereğince, meclisin aldığı isim değişikliği kararını onaylamadı.

Onay mercii olan Denizli Valiliğinin kararını beklemeden kongre ve kültür merkezindeki 'Nihat Zeybekci' adını hem binadan hem de yönlendirme levhalarından söken Denizli Büyükşehir Belediyesi, kararın onaylanmamasının üzerinden günler geçmesine rağmen tabela ve sökülen isimleri yerine geri koymadı.

Denizli'ye hem Belediye Başkanı hem de Bakan olarak önemli hizmetlerde bulunan Nihat Zeybekci adının kongre ve kültür merkezine geri asılmaması, vatandaşların da tepkisiyle karşılandı. Denizli Valiliğinin kent hafızasına zarar vereceği gerekçesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisin aldığı isim değişikliği kararına onay vermediğine dikkat çeken hukukçular, bu kararın gereğinin hemen yerine getirilmesi ve 'Nihat Zeybekci' adının kongre merkezine yeniden asılması gerektiğini ifade etti.

Meclis kararı onaylanmadan binadaki tabelaların sökülmesinin ardından ne yeni ismi ne de eski ismi verilmeyen merkez isimsiz kaldı. - DENİZLİ