Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi Bekilli\'ye Yatırım Yağmuru Devam Edecek

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban el ele gönül gönüle Bekilli'nin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Bekilli'ye yatırım yağmuru sürecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban hep birlikte Bekilli ilçesinde hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçeye kazandırdıkları ve kısa süre önce açılışını yaptıkları Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Bekilli Mesireliği ve Atıksu Arıtma Tesisi'nin Bekilli için önemine değinen Başkan Çoban, "Bu projeler, Bekilli'nin yüzünü güldürecek ve ilçemizi daha da yaşanabilir kılacak. Tüm bu çalışmalar, Bekilli'nin geleceğine yapılan yatırımlardır ve biz bu yolda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan ve tüm vatandaşlarımızla birlikte emin adımlarla ilerlemeye, Bekilli için hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha iyi bir gelecek için

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Bekilli ilçesinin hak ettiği hizmetleri almaya devam edeceğini belirterek, "Bekilli, Denizli'mizin parlayan yıldızıdır ve biz hiçbir ayrım yapmadan ilçemize hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. İnşallah yeni projelerimizle de başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Altyapıdan üstyapıya, yeşil alandan sosyal ve kültürel tesislere hayata geçirdiğimiz projeler Bekilli'nin sadece bugününe değil, aynı zamanda geleceğine de yapılan yatırımlardır. İnşallah vatandaşlarımızın da teveccühü ile Bekilli'mize yatırım yağmuru sürecek" dedi. - DENİZLİ