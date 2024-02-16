Denizli Çal\'da Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Politika

Denizli'nin Çal ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı, miting havasında gerçekleşen bir törenle yapıldı.

Cumhur İttifakı Çal Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı için düzenlenen tören mitinge dönüştü. Atatürk Parkı'nda toplanan binlerce kalabalık bir araya gelirken, etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İlçe Başkanı Ali Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Alper Çağatay Halatçı ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Coşkulu kalabalığa seslenen MHP İl Başkanı Yılmaz, Selahattin Pınar'ın besteleri, ressam İbrahim Çallı'nın resimleri ve Kurtuluş Savaşı'nın liderlerinden Çallı Ahmet İzzet Efendi'nin gösterdiği vatanseverliğin Çal'ın aydınlık geleceğine ışık tuttuğunu söyleyerek, "Çal'da çok güzel sonuç alacağız. Bu görüldü. Cumhuriyetçiyiz, Atatürk'ün izindeyiz. Bu ilkeler ışığında Çal'a 5 yıl daha hizmet vereceğiz. Denizli genelinde de Cumhur ittifakı başarılı olacak. Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye yüz yılı inşa ediyor. Yeni yüzyıl Türkiye ve Türk yüz yılı olacaktır. Tüm teşkilatlarımızla sahadayız ve çalışıyoruz" dedi.

Çal Garası'nın çok önemli marka ve değeri olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de "Çal Belediyemiz, Osman Zolan Başkanım ile uyum içinde çalışıyorlar ve Çal'a hizmet ediyorlar. Bugün Çal'daki coşku büyük zaferin ayak sesleridir. Denizli'de 20'de 20 yapacağız. Hedefe kilitlendik" diye konuştu.

"İşimiz gücümüz Çal ve Denizli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal'daki coşkulu, muhteşem manzaranın moral ve motivasyonunu arttırdığını belirtti. Zolan, Çal ve Denizli genelinde hizmet destanının süreceğini vurgulayarak, "Fethi Kardeşim 1 oy kendine 2 bana istedi. Kardeşime haksızlık olmasın. 2 oy bana verin 2 oy Fethi kardeşime. Biz sadece hizmet ettik. Bundan sonra da işimiz gücümüz Çal ve Denizli olacak. Hiç kavga etmedik. Güler yüzle hizmet verdik, vermeye devam edeceğiz. Fethi kardeşim ile kardeşlik hukuku çerçevesinde 10 yıldır iyi anlaşıyoruz. Kimseyi ondan, bundan, şundan iye ayırmadık. Biz yaratılanı seviyoruz yaradan da ötürü. Milletle kavga etmeden sadece hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ