Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çavuşoğlu'ndan 2 yıllık hizmet sunumu

07.04.2026 17:18  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek son iki yılda hayata geçirilen projeleri sundu. Çavuşoğlu, sosyal belediyecilikten altyapı yatırımlarına birçok alanda yapılan çalışmaları aktardı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen projeleri kapsamlı bir sunum eşliğinde değerlendirdi. Son iki yılda sosyal belediyecilikten altyapı yatırımlarına, kırsal kalkınmadan çevre projelerine kadar birçok alanda atılan adımları aktaran Başkan Çavuşoğlu, ortaya koydukları çalışmalarla "Mutlu Şehir Denizli" vizyonunu adım adım hayata geçirdiklerini vurguladı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Başkan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk ve kentte görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Sadece hizmet değil, yaşam odaklı belediyecilik"

Programda konuşmasına yapılan çalışmaların genel çerçevesini çizerek başlayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyecilik anlayışlarını yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı tutmadıklarını, sosyal, kültürel ve çevresel boyutları da kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Kentin farklı kesimlerine dokunan projelerin planlama aşamasından uygulama sürecine kadar titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Çavuşoğlu, özellikle sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, kırsal bölgelerde üretimin teşvik edilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi konularına öncelik verdiklerini aktardı.

Altyapıdan kırsala geniş yatırım atağı

Başkan Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal yardım projeleri, üreticiyi destekleyen kırsal kalkınma hamleleri, kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları, gençlere ve öğrencilere yönelik eğitim projeleri ile kültür-sanat faaliyetleri ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Bunun yanı sıra çevre yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen uygulamalar da sunumun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda, sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Başkan Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin ve yürütülen projelere dair merak ettiği soruları yanıtlayarak, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:50:45. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Çavuşoğlu'ndan 2 yıllık hizmet sunumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.