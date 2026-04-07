Başkan Çavuşoğlu\'ndan 2 yıllık hizmet sunumu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen projeleri kapsamlı bir sunum eşliğinde değerlendirdi. Son iki yılda sosyal belediyecilikten altyapı yatırımlarına, kırsal kalkınmadan çevre projelerine kadar birçok alanda atılan adımları aktaran Başkan Çavuşoğlu, ortaya koydukları çalışmalarla "Mutlu Şehir Denizli" vizyonunu adım adım hayata geçirdiklerini vurguladı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Başkan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk ve kentte görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Sadece hizmet değil, yaşam odaklı belediyecilik"

Programda konuşmasına yapılan çalışmaların genel çerçevesini çizerek başlayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyecilik anlayışlarını yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı tutmadıklarını, sosyal, kültürel ve çevresel boyutları da kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Kentin farklı kesimlerine dokunan projelerin planlama aşamasından uygulama sürecine kadar titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Çavuşoğlu, özellikle sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, kırsal bölgelerde üretimin teşvik edilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi konularına öncelik verdiklerini aktardı.

Altyapıdan kırsala geniş yatırım atağı

Başkan Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal yardım projeleri, üreticiyi destekleyen kırsal kalkınma hamleleri, kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları, gençlere ve öğrencilere yönelik eğitim projeleri ile kültür-sanat faaliyetleri ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Bunun yanı sıra çevre yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen uygulamalar da sunumun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda, sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Başkan Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin ve yürütülen projelere dair merak ettiği soruları yanıtlayarak, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. - DENİZLİ